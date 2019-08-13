Акулы облюбовали окраины Нью-Йорка
Теперь это станет нормой, говорят ученые.
Теперь это станет нормой, говорят ученые.
Черноперые акулы в большом количестве стали встречаться в водах возле
Эти акулы длиной до 2,4 метра большую часть года проводят во Флориде, но летом ненадолго мигрируют на север. Раньше они не заплывали дальше Северной Каролины. Теперь вода на побережье этого штата перестала быть достаточно прохладной летом
С 1960 года температура воды в Северной Каролине выросла на 2 градуса по Цельсию, сообщает National Geographic.
По данным ученых, к
Ученые предупреждают, что нашествие акул опасно для отдыхающих на
Анна Лысенко