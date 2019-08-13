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12:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Акулы облюбовали окраины Нью-Йорка

Теперь это станет нормой, говорят ученые.

Источник: Steve Kajiura, Florida Atlantic University

Черноперые акулы в большом количестве стали встречаться в водах возле Лонг-Айленда — острова, часть которого является территорией города Нью-Йорка.

Эти акулы длиной до 2,4 метра большую часть года проводят во Флориде, но летом ненадолго мигрируют на север. Раньше они не заплывали дальше Северной Каролины. Теперь вода на побережье этого штата перестала быть достаточно прохладной летом из-за изменения климата, пишет Live Science.

С 1960 года температура воды в Северной Каролине выросла на 2 градуса по Цельсию, сообщает National Geographic.

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По данным ученых, к Лонг-Айленду приплывает от 25 до 30% флоридской популяции черноперых акул. Морские биологи отслеживают их перемещения с помощью трекеров. Новый миграционный маршрут начал проявляться в 2016 году, а в 2019-м достиг пика.

Ученые предупреждают, что нашествие акул опасно для отдыхающих на Лонг-Айленде. Это мелководный вид, который становится агрессивным при наличии пищи.

Анна Лысенко

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