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13:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пятиметровая волна накрыла делающих селфи туристов в Австралии

Они не вняли предупреждениям.

Около 20 туристов накрыло мощной волной на скалах в Королевском национальном парке Сиднея, сообщает Daily Mail. Все они стояли в опасной близости к штормящему морю, некоторые делали селфи.

Волна сбила туристов с ног и унесла их вещи. Многие отчаянно пытались спасти свои сумки и телефоны.

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Местные каменные бассейны в форме восьмерки — известная достопримечательность. Туристы регулярно пытаются сделать здесь селфи на фоне бушующих волн. Только неделю назад здесь спасли пловца, который не мог выбраться самостоятельно на берег.

В 2016 году возле каменных бассейнов волна сбила с ног одновременно почти 100 человек.

Инцидент 2016 года
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Анна Лысенко

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