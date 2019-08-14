Пятиметровая волна накрыла делающих селфи туристов в Австралии
Они не вняли предупреждениям.
Они не вняли предупреждениям.
Около 20 туристов накрыло мощной волной на скалах в Королевском национальном парке Сиднея, сообщает Daily Mail. Все они стояли в опасной близости к штормящему морю, некоторые делали селфи.
Волна сбила туристов с ног и унесла их вещи. Многие отчаянно пытались спасти свои сумки и телефоны.
Местные каменные бассейны в форме восьмерки — известная достопримечательность. Туристы регулярно пытаются сделать здесь селфи на фоне бушующих волн. Только неделю назад здесь спасли пловца, который не мог выбраться самостоятельно на берег.
В 2016 году возле каменных бассейнов волна сбила с ног одновременно почти 100 человек.
Анна Лысенко