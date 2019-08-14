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16:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

Молния ударила возле Северного полюса 48 раз

Это аномалия, говорят ученые.

Источник: AP 2019

Метеорологи и климатологи обсуждают странное явление: несколько дней назад молния ударила 48 раз в 300 морских милях (556 км) от Северного полюса.

В истории Аляски это самый северный случай грозы, отметило на своей странице в соцсети отделение Национальной метеорологической службы в Фэрбенксе. Также это одна из самых мощных молний в истории метеорологических наблюдений в регионе.

Ученые и раньше фиксировали молнии на указанном расстоянии от полюса, но их было не больше 6 в сутки.

Причиной аномального явления могут быть несколько факторов: необычайно теплая Арктика, отсутствие морского льда и даже, возможно, дым от беспрецедентных лесных пожаров за Полярным кругом, пишет National Geographic, ссылаясь на мнения ученых.

По словам исследователей, молнии недалеко от Северного полюса будут случаться все чаще, так как климат планеты продолжает меняться.

Анна Лысенко

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