Пожар на Канарских островах показали из космоса
В отдельных местах пламя достигало 50 метров в высоту.
В отдельных местах пламя достигало 50 метров в высоту.
Европейское космическое агентство получило снимки большого пожара на Канарских островах, сделанные спутником Sentinel-2.
Беспрецедентный пожар на острове
Изображение со спутника, полученное 19 августа, показывает распространение огня на природный парк «Тамадаба». Цвета на снимке неестественные — фото создано в инфракрасном диапазоне. Пожар на фото —
По данным властей, для тушения огня задействовали более 700 пожарных и 16 самолетов. В отдельных местах пламя достигало 50 метров в высоту.
По данным на 22 августа, пожар на острове стабилизирован, часть жителей вернулась домой.
Анна Лысенко