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15:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пожар на Канарских островах показали из космоса

В отдельных местах пламя достигало 50 метров в высоту.

Источник: ESA

Европейское космическое агентство получило снимки большого пожара на Канарских островах, сделанные спутником Sentinel-2.

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Беспрецедентный пожар на острове Гран-Канария начался 17 августа. Он быстро охватил около 10 тысяч гектаров земли. Власти эвакуировали более 9 тысяч человек.

Изображение со спутника, полученное 19 августа, показывает распространение огня на природный парк «Тамадаба». Цвета на снимке неестественные — фото создано в инфракрасном диапазоне. Пожар на фото — ярко-оранжевого цвета, пострадавшая территория — темно-коричневого.

По данным властей, для тушения огня задействовали более 700 пожарных и 16 самолетов. В отдельных местах пламя достигало 50 метров в высоту.

По данным на 22 августа, пожар на острове стабилизирован, часть жителей вернулась домой.

Анна Лысенко

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