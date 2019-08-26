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17:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник показал «кипящий шторм»

Стихия скоро достигнет Антильских островов.

Спутник получил изображение тропического шторма «Дориан», который сформировался к востоку от Барбадоса. Поднимающийся теплый воздух заставляет облака «бурлить».

Шторм «Дориан» сейчас движется в сторону Антильских островов и может развиться в ураган в северной части Доминиканской Республики и Гаити, сообщает агентство EFE. Скорость ветра в его пределах достигает 23 м/с.

С начала июня в Атлантике длится сезон ураганов, он завершится к концу осени.

Анна Лысенко

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