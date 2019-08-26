Tropical Storm Dorian boiling as the sun sets. pic.twitter.com/Q8VsipGhP7— Dakota Smith (@weatherdak) August 26, 2019
Спутник показал «кипящий шторм»
Стихия скоро достигнет Антильских островов.
Стихия скоро достигнет Антильских островов.
Спутник получил изображение тропического шторма «Дориан», который сформировался к востоку от Барбадоса. Поднимающийся теплый воздух заставляет облака «бурлить».
Шторм «Дориан» сейчас движется в сторону Антильских островов и может развиться в ураган в северной части Доминиканской Республики и Гаити, сообщает агентство EFE. Скорость ветра в его пределах достигает 23 м/с.
С начала июня в Атлантике длится сезон ураганов, он завершится к концу осени.
Анна Лысенко