К Австралии плывет гигантская пемза (видео)
Ее размер примерно соответствует 20 тысячам футбольных полей.
Ее размер примерно соответствует 20 тысячам футбольных полей.
Массивный осколок вулканической породы, напоминающий большой каменный плот, медленно дрейфует к австралийскому побережью, пишет Science Alert.
Как считают ученые, он появился несколько недель назад после извержения подводного вулкана в Тихом океане недалеко от островного Королевства Тонга. Гигантская пемза образовалась в результате выделения газов при быстром застывании лавы. Она очень легкая и держится на поверхности воды.
Впервые осколок заметили на спутниковых снимках 9 августа. В это же время «плот» увидели и австралийские моряки. По словам одного из них, корабль плыл мимо гигантской пемзы не менее 6 часов.
Эксперты предупреждают, что дрейфующий осколок может представлять опасность для судов. В то же время ученые оценивают его появление позитивно. Дрейфующая пемза — потенциальный механизм восстановления части Большого Барьерного рифа. В прошлом такие камни создавали среду для появления здоровых кораллов и других обитателей рифа.
Анна Лысенко