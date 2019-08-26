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12:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

К Австралии плывет гигантская пемза (видео)

Ее размер примерно соответствует 20 тысячам футбольных полей.

Источник: NASA Earth Observatory/Joshua Stevens

Массивный осколок вулканической породы, напоминающий большой каменный плот, медленно дрейфует к австралийскому побережью, пишет Science Alert.

Как считают ученые, он появился несколько недель назад после извержения подводного вулкана в Тихом океане недалеко от островного Королевства Тонга. Гигантская пемза образовалась в результате выделения газов при быстром застывании лавы. Она очень легкая и держится на поверхности воды.

Впервые осколок заметили на спутниковых снимках 9 августа. В это же время «плот» увидели и австралийские моряки. По словам одного из них, корабль плыл мимо гигантской пемзы не менее 6 часов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эксперты предупреждают, что дрейфующий осколок может представлять опасность для судов. В то же время ученые оценивают его появление позитивно. Дрейфующая пемза — потенциальный механизм восстановления части Большого Барьерного рифа. В прошлом такие камни создавали среду для появления здоровых кораллов и других обитателей рифа.

Анна Лысенко

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