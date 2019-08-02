Шествие айсбергов вызвало туристический бум в Канаде (фото)
Глобальное потепление принесло неожиданную, но временную пользу прибрежным регионам.
Глобальное потепление принесло неожиданную, но временную пользу прибрежным регионам.
Таяние айсбергов вдохнуло новую жизнь в отдаленные прибрежные деревни Ньюфаундленда и Лабрадора.
Ранее это был центр ловли трески, а теперь провинция принимает толпы фотографов и туристов, которые спешат запечатлеть погибающие айсберги, сообщает AFP.
Высокий сезон наблюдений за айсбергами длится с мая по июль включительно. В это время все жилье и экскурсии на побережье забронированы. Появился даже новый бизнес — продажа «самой чистой на земле» воды из айсбергов. Ее разливают в бутылки и продают в сувенирных магазинах.
Океанические течения приносят к канадскому берегу айсберги с
Неожиданный расцвет экономики в регионе — один из побочных эффектов глобального потепления. По данным экологов, Арктика нагревается в три раза быстрее, чем остальной мир. В середине июля вблизи Северного полюса были зафиксированы рекордные температуры.
Анна Лысенко