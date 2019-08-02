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12:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Шествие айсбергов вызвало туристический бум в Канаде (фото)

Глобальное потепление принесло неожиданную, но временную пользу прибрежным регионам.

Таяние айсбергов вдохнуло новую жизнь в отдаленные прибрежные деревни Ньюфаундленда и Лабрадора.

Ранее это был центр ловли трески, а теперь провинция принимает толпы фотографов и туристов, которые спешат запечатлеть погибающие айсберги, сообщает AFP.

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В прошлом году в провинции побывали 500 тысяч гостей. Они потратили около 570 миллионов канадских долларов (433 миллиона долларов США).

Высокий сезон наблюдений за айсбергами длится с мая по июль включительно. В это время все жилье и экскурсии на побережье забронированы. Появился даже новый бизнес — продажа «самой чистой на земле» воды из айсбергов. Ее разливают в бутылки и продают в сувенирных магазинах.

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Океанические течения приносят к канадскому берегу айсберги с северо-запада Гренландии. Глыбы льда отслеживают по интерактивной спутниковой карте. За считанные недели лед, которому тысячи лет, может быстро растаять в океане.

Неожиданный расцвет экономики в регионе — один из побочных эффектов глобального потепления. По данным экологов, Арктика нагревается в три раза быстрее, чем остальной мир. В середине июля вблизи Северного полюса были зафиксированы рекордные температуры.

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Анна Лысенко

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