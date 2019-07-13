Ученые: Крупнейший айсберг на Земле дрейфует к гибели
Скоро он окажется в теплых водах, где быстро начнет таять.
Скоро он окажется в теплых водах, где быстро начнет таять.
Самому большому айсбергу в мире исполнилось два года, и он уже дрейфует к своей гибели, говорят ученые.
Айсберг А-68 откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года. Он имел площадь 5800 квадратных километров. Это вдвое больше, чем размер Люксембурга. Масса А-68 составляла один триллион тонн.
Снимки, сделанные спутниками Sentinel-1 Европейского космического агентства за последние 18 месяцев, показали, что айсберг переместился на 250 километров на север.
Подхваченный течением
Айсберги, которые дрейфовали этим же путем, в конечном итоге достигали субантарктического острова Южная Георгия.
Айсберги такого размера, как А-68, дрейфовали в среднем около 5 лет, после чего распадались на айсберги поменьше. Некоторые доплывали до Южной Америки, где быстро таяли.
Анна Лысенко