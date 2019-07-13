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13:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: Крупнейший айсберг на Земле дрейфует к гибели

Скоро он окажется в теплых водах, где быстро начнет таять.

Самому большому айсбергу в мире исполнилось два года, и он уже дрейфует к своей гибели, говорят ученые.

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Айсберг А-68 откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года. Он имел площадь 5800 квадратных километров. Это вдвое больше, чем размер Люксембурга. Масса А-68 составляла один триллион тонн.

Снимки, сделанные спутниками Sentinel-1 Европейского космического агентства за последние 18 месяцев, показали, что айсберг переместился на 250 километров на север.

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Подхваченный течением Уэдделл-Гир, он продолжит дрейфовать в Южную Атлантику, где начнет быстро таять.

Айсберги, которые дрейфовали этим же путем, в конечном итоге достигали субантарктического острова Южная Георгия.

Айсберги такого размера, как А-68, дрейфовали в среднем около 5 лет, после чего распадались на айсберги поменьше. Некоторые доплывали до Южной Америки, где быстро таяли.

Анна Лысенко

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