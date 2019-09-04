На Шпицбергене из-за таяния вечной мерзлоты поднялись гробы (видео)
Кладбище стало опасной территорией
Кладбище стало опасной территорией
Изменение климата и таяние вечной мерзлоты меняет ландшафт на архипелаге Шпицберген в Норвегии.
В Лонгйире, самом северном поселении в мире, даже начали обнажаться могилы.
«По мере оттаивания вечной мерзлоты то, что находится в земле, как правило, поднимается. Это происходит более или менее постоянно, поэтому мы можем видеть, что гробы буквально поднимаются», — говорит священник Ивар Смедсред.
В октябре 2016 года здесь даже произошел мощный оползень. После этого кладбище считается опасным, а местные власти задумались о его переносе.
Анна Лысенко