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14:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Шпицбергене из-за таяния вечной мерзлоты поднялись гробы (видео)

Кладбище стало опасной территорией из-за оползней и обвалов.

Изменение климата и таяние вечной мерзлоты меняет ландшафт на архипелаге Шпицберген в Норвегии.

В Лонгйире, самом северном поселении в мире, даже начали обнажаться могилы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«По мере оттаивания вечной мерзлоты то, что находится в земле, как правило, поднимается. Это происходит более или менее постоянно, поэтому мы можем видеть, что гробы буквально поднимаются», — говорит священник Ивар Смедсред.

В октябре 2016 года здесь даже произошел мощный оползень. После этого кладбище считается опасным, а местные власти задумались о его переносе.

Анна Лысенко

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