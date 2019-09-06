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15:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе обнаружили странное излучение, которое быстро исчезло

Ученые пытаются установить его источник.

Источник: NASA

Спутник NASA зафиксировал загадочное излучение в спиральной галактике Фейерверк (NGC 6946), которая находится на расстоянии 22 миллионов световых лет в созвездии Лебедь.

Яркие синие и зеленые пятна на этом снимке NGC 6946 показывают местоположение чрезвычайно сильных источников рентгеновского излучения.

Космическая обсерватория NuSTAR изучала сверхновую — вспышку звезды, которая намного массивнее Солнца. На снимке это сине-зеленое пятно в правом верхнем углу. Вспышки сверхновых настолько яркие, что могут на короткое время затмить свечение целых галактик.

Зеленое пятно у центра галактики не было видно во время первого наблюдения сверхновой, но появилось спустя 10 дней. Через несколько недель обсерватория зафиксировала, что этот источник излучения исчез.
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В новом исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal, ученые пытаются объяснить этот феномен. Они исключили версию, что это еще одна сверхновая, поскольку источник не давал видимого излучения. Исследователи предположили, что рентгеновское излучение исходило от черной дыры, поглощающей другой объект, такой как звезда.

Если объект оказывается слишком близко к черной дыре, гравитация может разорвать его на части. Обломки оказываются на орбите черной дыры и начинают двигаться так быстро, что нагреваются до миллионов градусов и излучают рентгеновские лучи. Такие краткосрочные источники рентгеновского излучения ученые фиксируют очень редко.

Однако странное излучение может иметь и другую причину. Его источником может оказаться нейтронная звезда — чрезвычайно плотный объект, образовавшийся в результате взрыва звезды, которая была недостаточно массивной, чтобы образовать черную дыру.

Анна Лысенко

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