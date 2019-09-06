В космосе обнаружили странное излучение, которое быстро исчезло
Ученые пытаются установить его источник.
Ученые пытаются установить его источник.
Спутник NASA зафиксировал загадочное излучение в спиральной галактике Фейерверк (NGC 6946), которая находится на расстоянии 22 миллионов световых лет в созвездии Лебедь.
Космическая обсерватория NuSTAR изучала сверхновую — вспышку звезды, которая намного массивнее Солнца. На снимке это
В новом исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal, ученые пытаются объяснить этот феномен. Они исключили версию, что это еще одна сверхновая, поскольку источник не давал видимого излучения. Исследователи предположили, что рентгеновское излучение исходило от черной дыры, поглощающей другой объект, такой как звезда.
Если объект оказывается слишком близко к черной дыре, гравитация может разорвать его на части. Обломки оказываются на орбите черной дыры и начинают двигаться так быстро, что нагреваются до миллионов градусов и излучают рентгеновские лучи. Такие краткосрочные источники рентгеновского излучения ученые фиксируют очень редко.
Однако странное излучение может иметь и другую причину. Его источником может оказаться нейтронная звезда — чрезвычайно плотный объект, образовавшийся в результате взрыва звезды, которая была недостаточно массивной, чтобы образовать черную дыру.
Анна Лысенко