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17:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Следы древних вулканов возле Рима показали из космоса

В кратерах теперь озера.

Источник: ESA

Миссия дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 получила снимки территории в Италии, известной как Кастелли Романи.

Это группа коммун в окрестностях Рима у подножия Альбанских гор. Сами горы являются остатками горной кольцевой формации вулканического происхождения. Примерно до 1100 года до н. э. здесь продолжалась активная вулканическая деятельность, что тормозило заселение этой территории.

В кратерах вулканов сейчас расположены два озера — небольшое Неми и более крупное Альбано.

Анна Лысенко

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