Следы древних вулканов возле Рима показали из космоса
В кратерах теперь озера.
В кратерах теперь озера.
Миссия дистанционного зондирования Земли Sentinel-2 получила снимки территории в Италии, известной как Кастелли Романи.
Это группа коммун в окрестностях Рима у подножия Альбанских гор. Сами горы являются остатками горной кольцевой формации вулканического происхождения. Примерно до 1100 года до н. э. здесь продолжалась активная вулканическая деятельность, что тормозило заселение этой территории.
В кратерах вулканов сейчас расположены два озера — небольшое Неми и более крупное Альбано.
Анна Лысенко