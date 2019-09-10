Погодные приметы на 10 сентября: когда наступит зима
Об этом можно узнать по ряду примет.
Об этом можно узнать по ряду примет.
В народе существует немало примет, помогающих предсказать погоду. 10 сентября следили за перелетными птицами. Если гуси и журавли еще не улетели в теплые края — зима будет поздней и теплой.
Если погода в сентябре сухая, то холода наступят еще нескоро. Дождь с грозой — тоже к теплой осени.
Березы желтеют с верхушки — к ранней весне. Если эти деревья совсем желтые — можно идти за грибами, в лесу будет много опят. Много орехов и желудей — к хорошему урожаю озимых.