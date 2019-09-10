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09:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 10 сентября: когда наступит зима

Об этом можно узнать по ряду примет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 83% 767 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2019

В народе существует немало примет, помогающих предсказать погоду. 10 сентября следили за перелетными птицами. Если гуси и журавли еще не улетели в теплые края — зима будет поздней и теплой.

Если погода в сентябре сухая, то холода наступят еще нескоро. Дождь с грозой — тоже к теплой осени.

Березы желтеют с верхушки — к ранней весне. Если эти деревья совсем желтые — можно идти за грибами, в лесу будет много опят. Много орехов и желудей — к хорошему урожаю озимых.

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