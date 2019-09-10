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17:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ламантин заплыл во двор к женщине после урагана «Дориан» (видео)

Пообедал и поплыл дальше.

Жительница Флориды Коррин Хоган услышала странные звуки на заднем дворе.

«Сначала я подумала, что это аллигатор. Потом я выглянула в окно и увидела ламантина, — рассказала Хоган изданию Miami Herald. — Я была потрясена».

Животное плескалось на затопленном после урагана «Дориан» участке. Ламантин медленно подплывал к кустам травы и лакомился около получаса. Наконец он уплыл в сторону реки Сент-Люси.

Ураган «Дориан» зародился в Атлантике в середине августа. К началу сентября он достиг Багамского архипелага. «Дориан» обогнул Флориду, ударил по Джорджии и Южной Каролине и продолжил двигаться на север. 7 сентября ураган достиг Канады. По последним данным, его жертвами стали 43 человека. Большинство жертв — жители Багамских Островов.

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Анна Лысенко

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