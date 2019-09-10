Ламантин заплыл во двор к женщине после урагана «Дориан» (видео)
Пообедал и поплыл дальше.
Пообедал и поплыл дальше.
Жительница Флориды Коррин Хоган услышала странные звуки на заднем дворе.
«Сначала я подумала, что это аллигатор. Потом я выглянула в окно и увидела ламантина, — рассказала Хоган изданию Miami Herald. — Я была потрясена».
Животное плескалось на затопленном после урагана «Дориан» участке. Ламантин медленно подплывал к кустам травы и лакомился около получаса. Наконец он уплыл в сторону реки
Ураган «Дориан» зародился в Атлантике в середине августа. К началу сентября он достиг Багамского архипелага. «Дориан» обогнул Флориду, ударил по Джорджии и Южной Каролине и продолжил двигаться на север. 7 сентября ураган достиг Канады. По последним данным, его жертвами стали 43 человека. Большинство жертв — жители Багамских Островов.
Анна Лысенко