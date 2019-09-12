Погодные приметы на 12 сентября: наблюдаем за насекомыми
Делаем прогнозы на несколько месяцев вперед.
Делаем прогнозы на несколько месяцев вперед.
12 сентября православная церковь почитает память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.
В народе этот день называли Александров или
По поведению насекомых, животных и птиц наши предки делали прогнозы погоды как на ближайшее время, так и на несколько месяцев вперед.
Долгую и теплую осень предвещают птицы, которые кружат в небе, но не улетают.
Если ежи начинают рыть норы на видном месте — это к теплой зиме. А если животные уходят вглубь леса, то зимние месяцы будут снежными и холодными.
О погоде также можно судить и по другим приметам. Так, если уродилось много рябины — осень будет дождливой. Обильная паутина на растениях — к долгому теплу и сухой осени. А вот если цветки полевых ноготков раскрылись только в полудню — скоро пойдет дождь.
Екатерина Гура