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12:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 12 сентября: наблюдаем за насекомыми

Делаем прогнозы на несколько месяцев вперед.

Источник: @nwfandi

12 сентября православная церковь почитает память святителя Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.

В народе этот день называли Александров или Александр-Сытник. Так как после строгого однодневного поста, выпадающего на 11 сентября (Усекновение главы Иоанна Предтечи), снова наступало время обильных застолий.

По поведению насекомых, животных и птиц наши предки делали прогнозы погоды как на ближайшее время, так и на несколько месяцев вперед.

Считается, что если пчелы в этот день начинают запечатывать улей, то зима придет рано и будет суровой.
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Долгую и теплую осень предвещают птицы, которые кружат в небе, но не улетают.

Если ежи начинают рыть норы на видном месте — это к теплой зиме. А если животные уходят вглубь леса, то зимние месяцы будут снежными и холодными.

О погоде также можно судить и по другим приметам. Так, если уродилось много рябины — осень будет дождливой. Обильная паутина на растениях — к долгому теплу и сухой осени. А вот если цветки полевых ноготков раскрылись только в полудню — скоро пойдет дождь.

Екатерина Гура

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