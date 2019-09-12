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15:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Из-за ливней в Испании на дорогах появились водопады (видео)

Добраться до места назначения могут только самые отчаянные водители.

Уже несколько дней Испания переживает небывалую природную стихию: средиземноморское побережье и Балеарские острова заливают дожди с грозами, сильным порывистым ветром и даже торнадо.

Многие города и населенные пункты из-за обильных осадков оказались практически под водой. А в горных районах образовались настоящие водопады, которые обрушиваются прямо на дороги. Проехать по узкой горной трассе в условиях полного отсутствия видимости и воды, льющейся сверху, под силу только самым храбрым и отчаянным водителям.

В Twitter появилось жуткое видео путешествия местного жителя по горной дороге в районе Понтона в испанской провинции Астурия.

Запись опубликовал друг водителя и в комментариях добавил, что после поездки тот остался жив и здоров, хотя и немного напуган.

Екатерина Гура

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