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14:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф снял уникальное видео с дружелюбными китами

Редкая удача.

12 сентября недалеко от Сиднейской гавани в австралийском Новом Южном Уэльсе около 50 туристов имели возможность близко познакомиться с четырьмя горбатыми китами. Животные окружили туристическую лодку и сопровождали ее в течение нескольких минут. Дружелюбные киты ныряли рядом с людьми, которые в это время их снимали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Среди туристов на той лодке оказался и немецкий фотограф Йонас Либшнер, который снял удивительное видео с гигантскими животными. Мужчина отметил, что это его первая встреча с китами. И она оказалась незабываемой.

Екатерина Гура

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