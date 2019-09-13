Фотограф снял уникальное видео с дружелюбными китами
Редкая удача.
Редкая удача.
12 сентября недалеко от Сиднейской гавани в австралийском Новом Южном Уэльсе около 50 туристов имели возможность близко познакомиться с четырьмя горбатыми китами. Животные окружили туристическую лодку и сопровождали ее в течение нескольких минут. Дружелюбные киты ныряли рядом с людьми, которые в это время их снимали.
Среди туристов на той лодке оказался и немецкий фотограф Йонас Либшнер, который снял удивительное видео с гигантскими животными. Мужчина отметил, что это его первая встреча с китами. И она оказалась незабываемой.
Екатерина Гура