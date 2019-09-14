Огненный смерч в Бразилии попал на видео
Устрашающее зрелище.
Устрашающее зрелище.
На одной из ферм в Бразилии появился огненный смерч, сообщает Daily Mail.
Атмосферное явление сняли на видео возле Санта-Хелены-де-Гояс. Местные фермеры были вынуждены прекратить работы.
Огненные смерчи появляются, когда несколько очагов пожара объединяются в один. Воздух над ним нагревается, плотность уменьшается и он поднимается вверх. На место нагретого воздуха поступают холодные массы, и начинается непрерывная циркуляция. Устойчивые направленные потоки поднимаются по спирали на высоту до пяти километров. Вихрь не исчезает до тех пор, пока в районе пожара не сгорит всё, что может гореть.
С началом сухого сезона леса Амазонки охватили пожары. Количество очагов возгорания превысило показатели 2018 года на 88%. Одна из причин пожаров — поджоги местных фермеров для получения новых сельскохозяйственных земель и добычи ископаемых.
Анна Лысенко