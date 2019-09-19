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19:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Рыбаки сняли на камеру Лох-несское чудовище (видео)

На видео его можно рассмотреть в деталях.

Члены рыболовного общества «NessFishery Board» опубликовали в Сети видео, на котором, как они полагают, может быть заснято настоящее Лох-несское чудовище.

Рыбаки установили подводную видеокамеру в реке Несси, рядом с местом, где она впадает в озеро Лох-Несс. С помощью камеры члены рыболовного общества хотели понаблюдать за перемещением в реке лосося, но в кадр попало кое-что поинтересней.

На первоначальном видео, которое было опубликовано в соцсетях в начале сентября, можно заметить лишь небольшую тень и что-то смутно напоминающее то самое знаменитое чудовище. Но уже в середине сентября энтузиасты выложили новую запись в улучшенном качестве.

В объектив рыбаков попало огромное существо, очень похожее на гигантского угря, что подтверждает давние догадки ученых относительно Несси.

Кстати, месяцем ранее эксперты из Новой Зеландии говорили о том, что в озере Лох-Несс действительно может жить гигантский угорь. Это было доказано исследованиями ДНК-образцов, взятых из воды шотландского озера. Новое видео из реки Несс эти утверждения лишь подтверждает.

Екатерина Гура

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