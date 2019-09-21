Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ваше место в конце»За что любили и ненавидели Раису Горбачеву
Фоторепортажи
32Названы победители главного конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year 2019
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
13:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Живописный кратер на Марсе попал на фото

Необычный рельеф поможет понять, что случилось с климатом планеты.

Источник: NASA

Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter прислала снимок кратера Дэниелсона на Марсе. Осадочные породы и песок образуют здесь удивительные пейзажи.

Сам кратер диаметром около 67 км расположен к северу от Плато Меридиана. Он образовался вследствие метеоритного удара миллионы лет назад. Причудливые скалы образовались вследствие эрозии.

Mars Reconnaissance Orbiter | Источник: NASA

Изучение толщины осадочных слоев и характера их изменений поможет ученым лучше понять климатические изменения на Марсе в далеком прошлом.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Мир предупредили о возможной гибели 80 млн человек за 36 часов Эксперты считают, что мировое сообщество совершенно не готово к глобальной пандемии смертельных вирусов.
Hi-Tech
Телевизоры Xiaomi резко подешевели в России Большие и маленькие.
Авто
В Россию вернулась еще одна автомобильная марка Автомобильная марка Ravon возобновила продажи на нашем рынке после почти полуторалетнего перерыва
Кино
К 85-летию Софи Лорен: 100 кадров с великой дивой В честь юбилея знаменитой актрисы, известной не только своими ролями в кино, но и удивительным талантом не стареть, «Кино Mail.ru» представляет ее лучшие образы и кадры из самых известных ее фильмов
Недвижимость
10 любопытных фактов о панельных домах
Выходцы с Кавказа и из Средней Азии начали скупать жилье в Москве
Россияне научились возвращать деньги за покупку жилья
Москву начнут отапливать досрочно
Дети
«Братья»: Ксения Собчак показала фото детей Виторгана Ведущая поздравила старшего сына экс-мужа с днем рождения
Леди
В сети восхищаются красотой дочери Тины Канделаки Пользователи обратили внимание, какой красавицей выросла Милана.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»