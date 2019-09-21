Живописный кратер на Марсе попал на фото
Необычный рельеф поможет понять, что случилось с климатом планеты.
Необычный рельеф поможет понять, что случилось с климатом планеты.
Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter прислала снимок кратера Дэниелсона на Марсе. Осадочные породы и песок образуют здесь удивительные пейзажи.
Сам кратер диаметром около 67 км расположен к северу от Плато Меридиана. Он образовался вследствие метеоритного удара миллионы лет назад. Причудливые скалы образовались вследствие эрозии.
Изучение толщины осадочных слоев и характера их изменений поможет ученым лучше понять климатические изменения на Марсе в далеком прошлом.
Анна Лысенко