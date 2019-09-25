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16:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Столицу Эквадора неожиданно засыпало снегом (видео)

Из-за этого даже отменили занятия в школах.

Сентябрь оказался холодным не только для жителей России. С первым снегом уже успели познакомиться и в жарком Эквадоре.

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24 сентября в столице страны Кито пошел снег, что стало для местных жителей и властей абсолютной неожиданностью. Движение на дорогах было затруднено, а в детских садах и школах отменили занятия.

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В соцсетях начали появляться многочисленные фото и видео первого снега из Эквадора.

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Отметим, что средняя температура в этой части страны в сентябре составляет примерно 20 градусов тепла днем и около 10 градусов ночью.

Екатерина Гура

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