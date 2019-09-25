Столицу Эквадора неожиданно засыпало снегом (видео)

Сентябрь оказался холодным не только для жителей России. С первым снегом уже успели познакомиться и в жарком Эквадоре.
24 сентября в столице страны Кито пошел снег, что стало для местных жителей и властей абсолютной неожиданностью. Движение на дорогах было затруднено, а в детских садах и школах отменили занятия.
В соцсетях начали появляться многочисленные фото и видео первого снега из Эквадора.
Отметим, что средняя температура в этой части страны в сентябре составляет примерно 20 градусов тепла днем и около 10 градусов ночью.
Екатерина Гура