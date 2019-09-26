Британские художники создали гигантский портрет коровы из навоза

Недалеко от деревни Благдон на склоне холма в долине Йео в британском графстве Сомерсет появилась необычная картина. На земле изображена 70-метровая корова, которую создали 12 художников из арт объединения Heritage Courtyard Studios в сотрудничестве с домашним фермерским и молочным хозяйством Yeo Valley.
Портрет изготовлен из 3 тысяч ведер коровьего навоза. Таким образом художники решили привлечь внимание к органическому земледелию и отказу от использования химии в фермерстве. Они приурочили картину к всемирной экологической акции «Органический сентябрь».