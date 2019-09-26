Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
40Comedy Wildlife Photography Awards
16Как выглядит крупнейший аэропорт в мире
15:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Британские художники создали гигантский портрет коровы из навоза

Таким образом они хотели привлечь внимание к органическому земледелию.

Недалеко от деревни Благдон на склоне холма в долине Йео в британском графстве Сомерсет появилась необычная картина. На земле изображена 70-метровая корова, которую создали 12 художников из арт объединения Heritage Courtyard Studios в сотрудничестве с домашним фермерским и молочным хозяйством Yeo Valley.

Портрет изготовлен из 3 тысяч ведер коровьего навоза. Таким образом художники решили привлечь внимание к органическому земледелию и отказу от использования химии в фермерстве. Они приурочили картину к всемирной экологической акции «Органический сентябрь».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
Здоровье
Житель Одинцова умер в попытке излечиться тренажером для шеи Попытки избавиться от болей в спине стоили жизни 33-летнему жителю подмосковного Одинцова.
Hi-Tech
Годовщина запуска Чернобыльской АЭС: как регион превратился в Зону отчуждения? Страшная авария на атомной электростанции произошла спустя всего 8 лет ее работы.
Авто
Новый Renault: он должен повторить успех «Логана» На китайский рынок выходит дешевый электромобиль Renault City K-ZE, которому создатели прочат славу модели Logan
Кино
74-летнюю Миррен по-царски вынесли на премьеру в Лондоне Актриса эффектно появилась на красной дорожке во время презентации «Екатерины Великой»
Недвижимость
Россиянам запретят курить на балконах
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Популярные темы на «Детях»
Поездка со взрослыми детьми: купе или плацкарт? 251
Кто где сушит белье? 149
День учителя, подарки 116
Вакцина от гриппа 108
Леди
«Как будто 18 лет»: Ходченкова и Гагарина на модной презентации Артистки показали модные образы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»