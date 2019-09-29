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11:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Самолет оставил в воздухе необычный радужный след (видео)

Очень красивое явление.

Очевидцы в австралийском Брисбене сняли необычный конденсационный след самолета. Он был похож на широкую, сияющую радужную ленту.

На видео — самолет Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways. Он летел из Окленда в Новой Зеландии в Доху, столицу Катара.

Известно, что радуга возникает за самолетом в результате отражения и преломления солнечного света в каплях или кристаллах реактивного следа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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