Самолет оставил в воздухе необычный радужный след (видео)
Очень красивое явление.
Очень красивое явление.
Очевидцы в австралийском Брисбене сняли необычный конденсационный след самолета. Он был похож на широкую, сияющую радужную ленту.
На видео — самолет Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways. Он летел из Окленда в Новой Зеландии в Доху, столицу Катара.
Известно, что радуга возникает за самолетом в результате отражения и преломления солнечного света в каплях или кристаллах реактивного следа.
Анна Лысенко