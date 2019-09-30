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12:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Юг Канады засыпало снегом (фото)

Зима пришла на месяц раньше.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 78% 766 мм рт. ст. 3 м/с

Жители города Калгари в канадской провинции Альберта массово делятся снимками свежевыпавшего снега. За ночь его слой достиг отметки в 30 см.

Зима в регион пришла примерно на месяц раньше, чем ожидалось. Обычно в сентябре средняя ночная температура здесь составляет 4 градуса Цельсия, а в октябре — около нуля.

«Очень сильный снегопад. Дороги засыпало. Завтра на них будет твориться кошмар!» — пишет местный житель.

По данным синоптиков, в регионе сейчас минус три градуса Цельсия, которые ощущаются как минус пять.

Ранее Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму в России. Ожидается, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.

Анна Лысенко

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