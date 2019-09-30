Юг Канады засыпало снегом (фото)

Жители города Калгари в канадской провинции Альберта массово делятся снимками свежевыпавшего снега. За ночь его слой достиг отметки в 30 см.
Зима в регион пришла примерно на месяц раньше, чем ожидалось. Обычно в сентябре средняя ночная температура здесь составляет 4 градуса Цельсия, а в октябре — около нуля.
«Очень сильный снегопад. Дороги засыпало. Завтра на них будет твориться кошмар!» — пишет местный житель.
По данным синоптиков, в регионе сейчас минус три градуса Цельсия, которые ощущаются как минус пять.
Ранее Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму в России. Ожидается, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.