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17:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф поднялся на действующий вулкан, чтобы снять его вблизи

Невероятные кадры.

45-летний профессиональный фотограф Вернон Дек в буквальном смысле рисковал своей жизнью, чтобы сделать редкие снимки активного вулкана Дуконо, расположенного в отдаленном месте индонезийского региона Хальмахера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фотограф в сопровождении гида и своего ассистента в течение пяти часов поднимался к вершине вулкана на высоту 1300 метров над уровнем моря.

Но такой рисковый и длительный поход себя оправдал. Вернону удалось запечатлеть действующий вулкан практически изнутри и ощутить на себе движение земли под ногами, когда из кратера в воздух начали вырываться клубы темного пепла.

Екатерина Гура

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