Фотограф поднялся на действующий вулкан, чтобы снять его вблизи
Невероятные кадры.
Невероятные кадры.
45-летний профессиональный фотограф Вернон Дек в буквальном смысле рисковал своей жизнью, чтобы сделать редкие снимки активного вулкана Дуконо, расположенного в отдаленном месте индонезийского региона Хальмахера.
Фотограф в сопровождении гида и своего ассистента в течение пяти часов поднимался к вершине вулкана на высоту 1300 метров над уровнем моря.
Но такой рисковый и длительный поход себя оправдал. Вернону удалось запечатлеть действующий вулкан практически изнутри и ощутить на себе движение земли под ногами, когда из кратера в воздух начали вырываться клубы темного пепла.
Екатерина Гура