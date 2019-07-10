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10:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Назван новый самый большой вулкан в мире

Геологи ошибались.

Вулкан Мауна-Лоа высотой 4169 метров на острове Гавайи вернул себе титул крупнейшего в мире.

Ранее самым большим вулканом на Земле считался массив Таму в северо-западной части Тихого океана, в 1600 км к востоку от Японии. В 2013 году исследователи опубликовали статью в Nature Geoscience, в которой заявили, что именно Таму, а не Мауна-Лоа, должен считаться крупнейшим вулканом.

Высота этого подводного вулкана составляет около 4,5 км, а вершина находится на 2 км ниже уровня моря. Площадь массива в 50 раз больше площади Мауна-Лоа и сопоставима с площадью Британских островов.

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Мауна-Лоа

В новом исследовании, опубликованном в том же научном журнале, геологи опровергли выводы 6-летней давности. По их словам, Таму — вовсе не настоящий, щитовой, вулкан.

Щитовые вулканы образуются, когда один вулканический шлейф выбрасывает со временем достаточное количество лавы, и эта лава растекается, образуя выпуклую гору вокруг кратера.

Подводный массив Таму в Тихом океане

Новые исследования показали, что Таму сформировался по-другому: магма медленно давила на кору, и материал выпирал, образуя подводный горный массив. Доказательством этого являются магнитные аномалии, которые появляются вдоль силовых линий всего хребта.

Таким образом, массив Таму — не единый щитовой вулкан, а лишь часть подводной горной цепи, подытожили ученые.

Анна Лысенко

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