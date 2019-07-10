Назван новый самый большой вулкан в мире
Геологи ошибались.
Геологи ошибались.
Вулкан
Ранее самым большим вулканом на Земле считался массив Таму в
Высота этого подводного вулкана составляет около 4,5 км, а вершина находится на 2 км ниже уровня моря. Площадь массива в 50 раз больше площади
В новом исследовании, опубликованном в том же научном журнале, геологи опровергли выводы 6-летней давности. По их словам, Таму — вовсе не настоящий, щитовой, вулкан.
Щитовые вулканы образуются, когда один вулканический шлейф выбрасывает со временем достаточное количество лавы, и эта лава растекается, образуя выпуклую гору вокруг кратера.
Новые исследования показали, что Таму сформировался по-другому: магма медленно давила на кору, и материал выпирал, образуя подводный горный массив. Доказательством этого являются магнитные аномалии, которые появляются вдоль силовых линий всего хребта.
Таким образом, массив Таму — не единый щитовой вулкан, а лишь часть подводной горной цепи, подытожили ученые.
Анна Лысенко