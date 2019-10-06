В Москве и области выпал первый снег (фото)
Ночью температура может опуститься ниже нуля.
Ночью температура может опуститься ниже нуля.
6 октября в российской столице выпал первый снег.
Весь день в городе и области держится ненастная погода: дождь с мокрым снегом и сильный ветер, порывы которого достигают 17 м/с. В МЧС москвичам посоветовали не парковаться под деревьями, возле рекламных щитов и других шатких конструкций.
По данным синоптиков, в ближайшее время в Москве и области может выпасть сухой снег, который растает не сразу.
Как сообщалось, в Центральной России первый снег выпал еще 23 сентября.
Ранее Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму. Ожидается, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Анна Лысенко