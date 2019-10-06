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14:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Москве и области выпал первый снег (фото)

Ночью температура может опуститься ниже нуля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 77% 767 мм рт. ст. 2 м/с

6 октября в российской столице выпал первый снег.

Весь день в городе и области держится ненастная погода: дождь с мокрым снегом и сильный ветер, порывы которого достигают 17 м/с. В МЧС москвичам посоветовали не парковаться под деревьями, возле рекламных щитов и других шатких конструкций.

По данным синоптиков, в ближайшее время в Москве и области может выпасть сухой снег, который растает не сразу.

Как сообщалось, в Центральной России первый снег выпал еще 23 сентября.

Ранее Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму. Ожидается, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.

Анна Лысенко

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