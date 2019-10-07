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12:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Греции выпал град рекордного размера (фото)

Стихия обрушилась на центр страны.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 69% 765 мм рт. ст. 6 м/с

В окрестностях Афин выпал очень крупный град, сообщают греческие СМИ.

Зафиксированная ширина градин составила 11 см. По сообщениям местных жителей, отдельные градины достигали 12−13 см. Это может быть рекордный град для всей Греции, говорят синоптики.

В конце прошлой недели центр и запад Греции пострадали от сильных ливней с грозами и от града. Школы на островах Итака и Кефалония были закрыты из-за сильного шторма. В Сети массово делятся снимками затопленных улиц.

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Анна Лысенко

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