В Греции выпал град рекордного размера (фото)
Стихия обрушилась на центр страны.
Стихия обрушилась на центр страны.
В окрестностях Афин выпал очень крупный град, сообщают греческие СМИ.
Зафиксированная ширина градин составила 11 см. По сообщениям местных жителей, отдельные градины достигали 12−13 см. Это может быть рекордный град для всей Греции, говорят синоптики.
В конце прошлой недели центр и запад Греции пострадали от сильных ливней с грозами и от града. Школы на островах Итака и Кефалония были закрыты
Анна Лысенко