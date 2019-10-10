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17:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Охотники за торнадо из Канады опубликовали эпические фото смерчей

Опасное, но интересное хобби.

Канадские охотники за торнадо Prairie Storm Chasers опубликовали в своем Twitter подборку свежих фотографий, сделанных страстным любителем ураганов Шоном Шофером.

Эпические снимки показывают пугающие и завораживающие торнадо. На некоторых из них можно увидеть специальные машины охотников и бесстрашных фотографов, делающих снимки вблизи огромных смерчей.

Екатерина Гура

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