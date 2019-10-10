Tornadoes are pretty cool and @SeanSchofer has seen a lot of them. pic.twitter.com/vnO61f78rT— Prairie Storm Chasers (@PrairieChasers) October 9, 2019
Охотники за торнадо из Канады опубликовали эпические фото смерчей
Опасное, но интересное хобби.
Опасное, но интересное хобби.
Канадские охотники за торнадо Prairie Storm Chasers опубликовали в своем Twitter подборку свежих фотографий, сделанных страстным любителем ураганов Шоном Шофером.
Эпические снимки показывают пугающие и завораживающие торнадо. На некоторых из них можно увидеть специальные машины охотников и бесстрашных фотографов, делающих снимки вблизи огромных смерчей.
Екатерина Гура