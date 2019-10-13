Глаз Сахары показали из космоса (фото)
Невероятная структура.
Невероятная структура.
Итальянский астронавт Лука Пармитано поделился завораживающим снимком геологического образования Ришат, известного как Глаз Сахары. Фото, распространенное Европейским космическим агентством, сделано с борта МКС над мавританской частью пустыни.
«Неизгладимое воспоминание из первой миссии», — подписал фото астронавт.
Ришат диаметром 50 км расположен рядом с поселением Уадан. Его самому древнему кольцу 500−600 млн лет, считают ученые. Скорее всего, Ришат образовался под действием эрозии при поднятии участка земной коры.
Примечательно, что Глаз Сахары стал знаменит именно благодаря космической миссии. В 1965 году американский космический корабль «Джемини-4» сделал снимки этого образования, прославив его на весь мир.
Анна Лысенко