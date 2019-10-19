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09:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 19 октября: когда наступит зима

Подскажет дым.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 66% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

По приметам 19 октября можно узнать, когда выпадет снег и какой будет погода в ближайшие дни.

Крестьяне подметили: если дым стелется по земле, то вскоре наступят холода. Если стоит столбом — теплая погода продержится еще какое-то время.

Если земля раньше срока покрылась снегом, то во второй половине ноября наступит полноценная зима с морозами.

Бледное солнце на закате предвещает похолодание. Вороны в стаи собираются — к ненастью. Закат ярко-красного цвета — к непогоде. А вот туманное и пасмурное утро обещает погожий день.

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