Погодные приметы на 19 октября: когда наступит зима
Подскажет дым.
Подскажет дым.
По приметам 19 октября можно узнать, когда выпадет снег и какой будет погода в ближайшие дни.
Крестьяне подметили: если дым стелется по земле, то вскоре наступят холода. Если стоит столбом — теплая погода продержится еще
Если земля раньше срока покрылась снегом, то во второй половине ноября наступит полноценная зима с морозами.
Бледное солнце на закате предвещает похолодание. Вороны в стаи собираются — к ненастью. Закат