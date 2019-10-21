Небесное «знамение» в древнем Вавилоне помогло ученым
Астрологи царя наблюдали в небе необычные явления.
Астрологи царя наблюдали в небе необычные явления.
В VII веке до нашей эры маги, жрецы и предсказатели в Месопотамии были озадачены внезапно появившимися в небе красными облаками. Они расценили их как знамение, записали свои наблюдения на глиняные таблички и предоставили царским властям.
Теперь эти таблички помогли японским исследователям в изучении мощных солнечных бурь, сообщает Science Alert.
На основании изотопов углерода в кольцах древесины того времени астрономы уже подозревали, что в середине VII века до нашей эры длился период интенсивной солнечной активности. Ранее геологи обнаружили во льдах Гренландии радиоактивные частицы, свидетельствующие о том же.
Японские ученые стали искать доказательства интенсивных солнечных бурь в свидетельствах очевидцев из прошлого.
Начиная с XVII века, солнечную активность можно отследить благодаря записям астрономов, которые начали наблюдать за звездой в телескопы и изучать пятна на ее поверхности. Но до использования телескопов ученые могли наблюдать только за атмосферными явлениями.
Хотя даты в табличках отсутствуют, ученые смогли достаточно точно их определить, зная, когда жил тот или иной царский астролог, увидевший «знамение» в небе. По их данным, период интенсивной солнечной активности пришелся на 679−655 годы до нашей эры.
Эти данные помогли ученым воссоздать историю солнечной активности прошлого, а также сделают более точными будущие прогнозы относительно солнечных бурь. Выводы команды опубликованы в Astrophysical Journal Letters.
Анна Лысенко