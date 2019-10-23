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16:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Глобальное потепление «поглотило» деревню на Аляске (фото)

Эта же участь грозит соседним населенным пунктам.

Жители Ньютока на Аляске вынуждены оставить родную деревню и переселиться в другие места. Это результат 20-летнего таяния вечной мерзлоты, пишет National Geographic.

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Ньюток, в котором проживают около 380 человек, в основном эскимосов-юпиков, стал первой «жертвой» глобального потепления в регионе. Деревня постепенно уходит под воду из-за тающего льда, эрозия разрушает почву, а вместе с ней и трубопроводы и фундаменты зданий. Некоторые дома уже снесены, резервуары для хранения топлива опасно кренятся.

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18 семей из Ньютока перебрались на лодках в недавно построенную деревню Мартарвик к юго-востоку от острова Нельсон. Остальные ждут перерывов между штормами на море.

Ранее одно из исследований показало, что Ньюток будет полностью затоплен и станет частью реки уже к 2027 году.

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Анна Лысенко

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