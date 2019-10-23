Глобальное потепление «поглотило» деревню на Аляске (фото)
Эта же участь грозит соседним населенным пунктам.
Эта же участь грозит соседним населенным пунктам.
Жители Ньютока на Аляске вынуждены оставить родную деревню и переселиться в другие места. Это результат 20-летнего таяния вечной мерзлоты, пишет National Geographic.
Ньюток, в котором проживают около 380 человек, в основном
18 семей из Ньютока перебрались на лодках в недавно построенную деревню Мартарвик к
Ранее одно из исследований показало, что Ньюток будет полностью затоплен и станет частью реки уже к 2027 году.
Анна Лысенко