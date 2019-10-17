Ученые назвали неожиданную угрозу из-за глобального потепления
На севере обнаружены повышенные концентрации ртути.
На севере обнаружены повышенные концентрации ртути.
Изменение климата увеличивает риск загрязнения воды, почвы и воздуха ртутью, заявили ученые из Университета
С повышением глобальных температур ускоряется таяние вечной мерзлоты. Ртуть, содержащаяся в замерзшей почве, начинает выделяться в окружающую среду. По мнению исследователей, это приведет к появлению более мобильных и токсичных форм ртути в природе, которые могут привести к серьезным экологическим последствиям для животного мира и рыбной промышленности, а также к проблемам со здоровьем у жителей Арктики, а в дальнейшем — и других регионов.
В исследовании, опубликованном в Geochemical Perspectives Letters, ученые изучили пути перераспределения ртути — ее перемещения из мерзлой почвы в окружающую среду возле шведского поселения Абиску на 195 км севернее полярного круга.
Они обнаружили значительное увеличение уровня метилртути — нейротоксина, который способен накапливаться в организме и вызывать болезнь Минаматы. Это поражение центральной нервной системы, которое приводит к нарушению моторики, парестезии в конечностях, ухудшению внятности речи, ослаблению зрения и слуха, а в тяжёлых случаях — к параличу и нарушению сознания с летальным исходом.
Наши исследования показывают, что обитатели Арктики, такие как птицы и рыба, могут подвергаться повышенному риску воздействия метилртути, что в конечном итоге повлияет на размножение и размер популяции.
«Это также может оказать влияние на коренное население, которое употребляет в пищу продукты, загрязненные метилртутью, и, возможно, на рыбную отрасль, если ртуть будет вымываться в океан», — добавила она.
Исследователи также обнаружили, что в болотах Севера концентрация метилртути намного выше, чем в других ландшафтах.
«У нас нет четкого представления о том, как ртуть попадает в наземные пищевые сети. Это может зависеть от того, где пасутся наземные животные, — сказала Джули Брайс, профессор геохимии. — Растения, которые появляются в оттаявших областях, могут быть насыщены ртутью».
Ртуть, выделяющаяся во время таяния мерзлоты, может переноситься как водой, так и ветром на большие территории. Если она превращается в метилртуть, то имеет больше шансов проникнуть в пищевую цепь — через растения, рыбу, птиц и диких животных. В перспективе это станет серьезным вызовом для системы здравоохранения, прогнозируют ученые.
Анна Лысенко