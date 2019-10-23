Очевидец снял на видео формирование грозового воротника
Впечатляющая картина.
Впечатляющая картина.
Австралиец Бретт Аллен выглянул утром в окно и был заворожен: у него на глазах формировался гигантский вал из облаков.
Это явление синоптики называют грозовым воротником. Он образуется на границе атмосферных фронтов, всегда — на переднем крае грозы.
Видео Аллена снято в Бродбиче, пригороде Квинсленда.
Ученые до сих пор спорят о природе грозовых воротников. Некоторые исследователи считают, что это спиральные рукава циклонов.
Грозовой воротник часто сопровождается шквалами, скачками давления, ливнями и грозами.
Анна Лысенко