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16:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Очевидец снял на видео формирование грозового воротника

Впечатляющая картина.

Австралиец Бретт Аллен выглянул утром в окно и был заворожен: у него на глазах формировался гигантский вал из облаков.

Это явление синоптики называют грозовым воротником. Он образуется на границе атмосферных фронтов, всегда — на переднем крае грозы.

Видео Аллена снято в Бродбиче, пригороде Квинсленда.

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Ученые до сих пор спорят о природе грозовых воротников. Некоторые исследователи считают, что это спиральные рукава циклонов.

Грозовой воротник часто сопровождается шквалами, скачками давления, ливнями и грозами.

Анна Лысенко

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