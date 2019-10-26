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11:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп показал формирование мегаструктуры в космосе

Она расположена в 3 миллиардах световых лет от Земли.

Источник: NASA

Астрономы составили подробное изображение необычного космического события — столкновения сразу четырех скоплений галактик.

Скопления галактик — одни из самых больших структур во Вселенной, диаметр которых составляет десятки миллионов световых лет. Каждое скопление состоит из сотен или даже тысяч отдельных галактик. Иногда такие скопления сталкиваются, формируя мегаструктуры.

Новые наблюдения показали, что одна из таких мегаструктур формируется в системе Abell 1758, расположенной примерно в 3 миллиардах световых лет от Земли. В Abell 1758 две пары скоплений галактик движутся навстречу друг другу. В конце концов они объединятся в один из самых массивных объектов во Вселенной.

Последние изображения Abell 1758 получены благодаря космическому телескопу «Чандра» для исследований в рентгеновском диапазоне.

Анна Лысенко

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