Ученые рассказали, каким был первый цвет во Вселенной
Современная Вселенная купается в море света, от
Современная Вселенная купается в море света, от
По подсчетам ученых, Вселенная образовалась 13,8 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва. В этот момент температура стремительно расширяющегося пространства была настолько высокой, что света попросту не было. Космос должен был остыть до определенного уровня, чтобы могли появиться фотоны. Это случилось примерно через 10 секунд после Большого взрыва.
Протоны и нейтроны остыли в ядрах водорода и гелия, а пространство было заполнено плазмой ядер, электронов и фотонов. В то время температура Вселенной составляла около миллиарда градусов Кельвина.
Хотя свет уже появился, цвета как такового не было. Он возник только тогда, когда ядра и электроны достаточно охладились, чтобы создать атомы. Чтобы так сильно остыть, Вселенной понадобилось 380 тысяч лет.
К этому времени космос был прозрачным облаком водорода и гелия размером около 84 миллионов световых лет, в котором фотоны
У ученых есть достаточно четкое представление, какого цвета была эта ранняя Вселенная. Описывая ее, они упоминают так называемое абсолютное черное тело — физическое тело, которое при любой температуре поглощает всё падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах. Несмотря на название, абсолютно чёрное тело само может испускать электромагнитное излучение и визуально иметь цвет. Спектр излучения при этом определяется только его температурой.
Если учесть, что температура ранней Вселенной составляла около 3 тысяч Кельвинов, она, как и абсолютно черное тело при такой температуре, светилась мягким
В течение следующих нескольких сотен миллионов лет слабое оранжевое свечение исчезло, поскольку Вселенная продолжила расширяться и охлаждаться. В конце концов, она стала черной. Затем, примерно через 400 миллионов лет, начали появляться первые звезды, сияющие
В 2002 году астрономы Карл Глазебрук и Айван Болдри из Университета Джонса Хопкинса определили «средний» цвет современной Вселенной как бежевый оттенок белого. Они назвали его «космический латте».
Анна Лысенко