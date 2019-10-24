Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Диджитализация пенсионеров Пожилые люди сталкиваются с проблемами: как купить продукты онлайн или заказать такси?
Фоторепортажи
22Великая депрессия
15Рожки да ножки: столичные лоси ждут москвичей
12:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые рассказали, каким был первый цвет во Вселенной

Современная Вселенная купается в море света, от сине-белого мерцания молодых звезд до глубокого красного свечения водородных облаков. Какое-то сияние мы можем видеть собственными глазами, другое улавливают только специальные камеры. Космос наполнен цветом, видимым и невидимым, но на заре существования Вселенной был только один цвет, пишет Universe Today.

Источник: Reuters

По подсчетам ученых, Вселенная образовалась 13,8 миллиардов лет назад в результате Большого взрыва. В этот момент температура стремительно расширяющегося пространства была настолько высокой, что света попросту не было. Космос должен был остыть до определенного уровня, чтобы могли появиться фотоны. Это случилось примерно через 10 секунд после Большого взрыва.

Протоны и нейтроны остыли в ядрах водорода и гелия, а пространство было заполнено плазмой ядер, электронов и фотонов. В то время температура Вселенной составляла около миллиарда градусов Кельвина.

Читайте также
Ученые увидели в космосе неуловимые структуры

Хотя свет уже появился, цвета как такового не было. Он возник только тогда, когда ядра и электроны достаточно охладились, чтобы создать атомы. Чтобы так сильно остыть, Вселенной понадобилось 380 тысяч лет.

К этому времени космос был прозрачным облаком водорода и гелия размером около 84 миллионов световых лет, в котором фотоны наконец-то могли свободно течь в пространстве и времени.

У ученых есть достаточно четкое представление, какого цвета была эта ранняя Вселенная. Описывая ее, они упоминают так называемое абсолютное черное тело — физическое тело, которое при любой температуре поглощает всё падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах. Несмотря на название, абсолютно чёрное тело само может испускать электромагнитное излучение и визуально иметь цвет. Спектр излучения при этом определяется только его температурой.

Источник: Reuters

Если учесть, что температура ранней Вселенной составляла около 3 тысяч Кельвинов, она, как и абсолютно черное тело при такой температуре, светилась мягким желто-оранжевым цветом, похожим на теплый свет старой 60-ваттной лампочки.

Если бы человеческий глаз мог увидеть это свечение, мы, скорее всего, восприняли бы его как цвет огня в камине, говорят ученые.

В течение следующих нескольких сотен миллионов лет слабое оранжевое свечение исчезло, поскольку Вселенная продолжила расширяться и охлаждаться. В конце концов, она стала черной. Затем, примерно через 400 миллионов лет, начали появляться первые звезды, сияющие сине-белым цветом.

В 2002 году астрономы Карл Глазебрук и Айван Болдри из Университета Джонса Хопкинса определили «средний» цвет современной Вселенной как бежевый оттенок белого. Они назвали его «космический латте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
Hi-Tech
Tetris Challenge: Новый флешмоб заразил весь мир Присоединяйтесь!
Авто
В Токио представлена по-настоящему богатая Toyota (фото) В Японии очень любят роскошные большие минивэны. Именно поэтому к модели Toyota GranAce было так много внимания
Кино
Рубцова год не разговаривала с Кожевниковой на съемках «Универа» Актриса рассказала о затяжном конфликте с коллегой по популярному сериалу
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Найден самый молодой ипотечник Москвы
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Популярные темы на «Детях»
Страшные истории 302
Люди, которые никогда не работали официально. 268
Может ли человек забрать вашу плодовитость? 259
Аппендицит, гангренозный 172
Леди
Как правильно красить тонкие губы (и все не испортить) Как накрасить тонкие губы так, чтобы не уменьшить их, а напротив, придать объем?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»