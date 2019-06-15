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11:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы показали «взрывную» галактику

В М 88 часто происходят вспышки суперновых.

Источник: ESA/Hubble & NASA, D. Crenshaw and O. Fox

Исследователи поделились снимком галактики М 88, известной также как NGC 4501, которая является средоточием вспышек суперновых.

Когда массивные звезды умирают, они освещают космос яркими вспышками света и выбросами вещества в межзвездное пространство. Эти взрывы называют вспышками суперновой. Светимость суперновой в 1000 млн раз больше, чем светимость Солнца. Именно поэтому ее можно заметить издалека с помощью таких телескопов, как «Хаббл».

Вспышка суперновой происходит в той или иной галактике примерно раз в 30 лет, но в М 88 «взрывы» звезд были замечены чаще: в 1983, 2003 и 2010 годах.

«Взрывная» галактика М 88 находится в созвездии Волосы Вероники на расстоянии около 45 миллионов световых лет от Земли.

Анна Лысенко

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