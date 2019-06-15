Астрономы показали «взрывную» галактику
В М 88 часто происходят вспышки суперновых.
В М 88 часто происходят вспышки суперновых.
Исследователи поделились снимком галактики М 88, известной также как NGC 4501, которая является средоточием вспышек суперновых.
Когда массивные звезды умирают, они освещают космос яркими вспышками света и выбросами вещества в межзвездное пространство. Эти взрывы называют вспышками суперновой. Светимость суперновой в 1000 млн раз больше, чем светимость Солнца. Именно поэтому ее можно заметить издалека с помощью таких телескопов, как «Хаббл».
Вспышка суперновой происходит в той или иной галактике примерно раз в 30 лет, но в М 88 «взрывы» звезд были замечены чаще: в 1983, 2003 и 2010 годах.
«Взрывная» галактика М 88 находится в созвездии Волосы Вероники на расстоянии около 45 миллионов световых лет от Земли.
Анна Лысенко