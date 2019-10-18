«Хаббл» сфотографировал одну из самых красивых галактик
Словно кадр из фантастического фильма.
Словно кадр из фантастического фильма.
Космический телескоп «Хаббл» прислал снимки спиральной галактики NGC 4380 в созвездии Дева.
На снимке можно увидеть мерцание сотен миллиардов звезд. Изящные спиральные рукава галактики сходятся у выпуклого светящегося ядра. Между яркими точками темнеют полосы космической пыли.
Несмотря на свой сказочный вид, NGC 4380 — довольно обычная галактика, говорят астрономы. Такие галактики довольно распространены во Вселенной.
Анна Лысенко