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17:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» сфотографировал одну из самых красивых галактик

Словно кадр из фантастического фильма.

Источник: ESA

Космический телескоп «Хаббл» прислал снимки спиральной галактики NGC 4380 в созвездии Дева.

На снимке можно увидеть мерцание сотен миллиардов звезд. Изящные спиральные рукава галактики сходятся у выпуклого светящегося ядра. Между яркими точками темнеют полосы космической пыли.

Несмотря на свой сказочный вид, NGC 4380 — довольно обычная галактика, говорят астрономы. Такие галактики довольно распространены во Вселенной.

Анна Лысенко

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