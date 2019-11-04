Францию, Италию и Испанию накрыл шторм «Амели» (фото, видео)

Мощный шторм «Амели» вторые сутки бушует над атлантическим побережьем Франции, севером Испании и Италии.
Порывы ветра достигают 150 км в час, зафиксированы волны высотой 10 метров. В четырех департаментах объявлен оранжевый уровень опасности. 140 тысяч человек остались без электричества. Известно об одной жертве: 37-летняя женщина погибла на Майорке в Испании — на нее упала пальма, сообщают французские СМИ.
На западе итальянской Лигурии река Вара вышла из берегов, затопила дорогу и близлежащие дома. Оползень возле Сан-Ремо отрезал от внешнего мира около 60 человек.
Штормы обрушиваются на атлантическое побережье Европы каждый ноябрь, говорят метеорологи, но их интенсивность возрастает с каждым годом.