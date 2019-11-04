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11:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Curiosity прислал необычный снимок Марса

Фото сделано в кратере возрастом 3,8 млрд лет.

Источник: NASA

Марсоход Curiosity, который сейчас изучает почву в кратер Гейл, прислал новый снимок с Красной планеты.

Фото сделано с помощью правой навигационной камеры ровера. На переднем плане — пологий холм, на заднем виднеется край кратера. Черно-белое изображение подчеркивает необычный рельеф этой местности.

Гейл диаметром 154 км образовался в результате удара метеорита около 3,8 млрд лет назад. Curiosity исследует слои почвы вокруг основания горы Шарп, которая возвышается над центром кратера. Они могут многое рассказать об изменениях климата на Марсе в прошлом.

Источник: NASA

Вскоре марсоход завершит работу на участке под названием Сентрал Бьютт и начнет объезжать попавший на фото холм с другой стороны. По словам астрономов NASA, оттуда откроется по-настоящему потрясающий вид на кратер.

Анна Лысенко

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