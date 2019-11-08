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18:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сильное наводнение в Великобритании попало на видео

Приостановлено движение поездов, люди ночевали в торговых центрах.

После проливных дождей на севере Англии затоплены дороги и десятки домов, сообщает ODN.

Поскольку уровень рек продолжает повышаться, Агентство по охране окружающей среды издало предупреждает местных жителей об «опасных для жизни» наводнениях. Людей призывают держаться подальше от водоемов.

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Из-за заблокированных дорог десятки людей ночевали в торговом центре в Шеффилде, сообщают местные СМИ. За ночь в городе выпала половина ноябрьской нормы осадков. Студенты, живущие в общежитиях на берегу реки, остались без автомобилей — их все полностью затопило, пишет Guardian.

В Южном Йоркшире было приостановлено движение поездов и трамваев. Пассажиров призывают перенести поездки, запланированные на ближайшие 24 часа.

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Анна Лысенко

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