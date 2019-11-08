Сильное наводнение в Великобритании попало на видео
Приостановлено движение поездов, люди ночевали в торговых центрах.
Приостановлено движение поездов, люди ночевали в торговых центрах.
После проливных дождей на севере Англии затоплены дороги и десятки домов, сообщает ODN.
Поскольку уровень рек продолжает повышаться, Агентство по охране окружающей среды издало предупреждает местных жителей об «опасных для жизни» наводнениях. Людей призывают держаться подальше от водоемов.
В Южном Йоркшире было приостановлено движение поездов и трамваев. Пассажиров призывают перенести поездки, запланированные на ближайшие 24 часа.
Анна Лысенко