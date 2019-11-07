Техасский охотник за торнадо чуть не стал жертвой гигантского града (видео)
Мужчина успел вовремя укрыться в машине.
Мужчина успел вовремя укрыться в машине.
Американец Маркус Диас уже много лет исследует и снимает сильные штормы и торнадо по всей стране. В мае 2019 года они вместе с товарищем наблюдали за торнадо EF2 в Тахоке, штат Техас.
Диас снимал происходящее на камеру через открытое окно своего автомобиля и, кажется, совсем не ощущал опасности, ведь два смерча были на достаточном расстоянии от него.
Явно перепуганный Маркус быстро убрал голову обратно в машину и на всякий случай закрыл окно.
Несмотря на то, что это видео было снято еще в мае, ролик Диас опубликовал лишь сейчас. В комментариях он рассказал, что ветер тогда достигал от 180 до 250 километров в час.
По сообщениям СМИ, в результате торнадо никто не пострадал, но был нанесен серьезный ущерб сельхозугодиям и линиям электропередач.
Екатерина Гура