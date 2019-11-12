Ученые узнали, как изменились ураганы за 100 лет
Они разработали новую систему оценки последствий.
Они разработали новую систему оценки последствий.
Количество разрушительных ураганов в США за последние сто лет утроилось, говорится в исследовании ученых, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Такую цифру ученые получили, разработав новую методику оценки последствий штормов.
До сих пор оценивать масштабы ущерба от ураганов, случившихся в прошлом, было достаточно сложно. Такой анализ должен учитывать изменение стоимости недвижимости, демографические показатели и многое другое. Ураган одной и той же силы нанесет гораздо больше ущерба в наше время, чем сто лет назад, ведь прибрежные регионы теперь заселены намного гуще, объясняют ученые.
Вместо того, чтобы подсчитывать экономические потери, исследователи предложили сравнивать площади пострадавших зон. Они ввели единицу измерения под названием «область полного уничтожения» (area of total destruction, ATD). Она показывает, какую площадь способен разрушить ураган.
Данные показали, что самыми разрушительными ураганами за все время были «Катрина» и «Харви» с ATD 4990 квадратных километров.
Анна Лысенко