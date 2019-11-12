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17:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали, как изменились ураганы за 100 лет

Они разработали новую систему оценки последствий.

Источник: Reuters

Количество разрушительных ураганов в США за последние сто лет утроилось, говорится в исследовании ученых, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Такую цифру ученые получили, разработав новую методику оценки последствий штормов.

Источник: Reuters

До сих пор оценивать масштабы ущерба от ураганов, случившихся в прошлом, было достаточно сложно. Такой анализ должен учитывать изменение стоимости недвижимости, демографические показатели и многое другое. Ураган одной и той же силы нанесет гораздо больше ущерба в наше время, чем сто лет назад, ведь прибрежные регионы теперь заселены намного гуще, объясняют ученые.

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Ураган «Харви», 1997 год

Вместо того, чтобы подсчитывать экономические потери, исследователи предложили сравнивать площади пострадавших зон. Они ввели единицу измерения под названием «область полного уничтожения» (area of total destruction, ATD). Она показывает, какую площадь способен разрушить ураган.

Источник: Reuters
Авторы исследования пришли к выводу, что частота самых разрушительных ураганов (ATD — 1200 квадратных километров) увеличилась на 330% по сравнению с предыдущим столетием. Количество умеренных штормов с ATD 130 квадратных километров выросло на 140%.
Источник: Reuters

Данные показали, что самыми разрушительными ураганами за все время были «Катрина» и «Харви» с ATD 4990 квадратных километров.

Анна Лысенко

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