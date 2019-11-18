Погодные приметы на 18 ноября: определяем, какой будет зима
Иней на деревьях — к теплу.
Иней на деревьях — к теплу.
18 ноября православные христиане почитают память святого Ионы. В этот день было принято запасаться черной редькой, которая наравне с отварами различных трав считалась главным средством от простуды и вирусов.
Так, если в Ионин день небо ясное, но дует северный ветер, то вскоре похолодает.
Если падает снег, то вся зима будет снежной. Если деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель. Если дымка покрывает луну, то следует ждать долгого ненастья.
Екатерина Гура