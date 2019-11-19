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13:59 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядит символическое послание из деревьев в Ивановской области (фото)

Своеобразная надпись была сделана еще в 1974 году.

Фотограф и путешественник Андрей Белавин с помощью дрона сделал удивительный снимок в Ивановской области. С воздуха он сфотографировал необычную лесопосадку возле водохранилища, которая является символическим посланием.

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С высоты видно, что деревья образуют надпись «СС 50 СР». Как оказалось, деревья высадили так неспроста: это сделали в честь 50-летия Советского Союза, которое отмечалось в 1974 году.

Примечательно, что в России есть несколько подобных геоглифов. Например, в Башкирии, Челябинской и Тюменской областях есть лесопосадки, посвященные СССР и Ленину. Их можно разглядеть даже из космоса.

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60 лет СССР
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Ленин
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Победе - 60

Напомним, что ранее Андрей Белавин сделал снимок с высоты самого «веселого» озера в России.

Екатерина Гура

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