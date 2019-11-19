Как выглядит символическое послание из деревьев в Ивановской области (фото)
Своеобразная надпись была сделана еще в 1974 году.
Своеобразная надпись была сделана еще в 1974 году.
Фотограф и путешественник Андрей Белавин с помощью дрона сделал удивительный снимок в Ивановской области. С воздуха он сфотографировал необычную лесопосадку возле водохранилища, которая является символическим посланием.
Примечательно, что в России есть несколько подобных геоглифов. Например, в Башкирии, Челябинской и Тюменской областях есть лесопосадки, посвященные СССР и Ленину. Их можно разглядеть даже из космоса.
Напомним, что ранее Андрей Белавин сделал снимок с высоты самого «веселого» озера в России.
Екатерина Гура