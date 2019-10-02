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14:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядит самое «веселое» озеро в России

Водоем, который напоминает «смайлик».

Удивительное и очень забавное озеро обнаружил фотограф и путешественник Андрей Белавин. Изучая спутниковые карты, он заметил водоем, очень похожий на «смайлик». Андрей сфотографировал необычное озеро и опубликовал снимок в своем Instagram, а позже фото попало и в местные СМИ.

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«Смеющееся» озеро с названием Черное находится во Владимирской области возле села Лемешки. Ранее его снимки уже попадали в интернет, однако большой популярности водоему они тогда не принесли.

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Интересно, что на территории России есть еще одно очень похожее озеро-«смайлик». Находится оно в республике Саха (Якутия), возле села Борогонцы.

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Екатерина Гура

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