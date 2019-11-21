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15:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Молния едва не попала в пассажирский самолет в Новой Зеландии

Этот момент сняли очевидцы.

20 ноября в аэропорту города Крайстчерч в Новой Зеландии чуть не произошла трагедия. Очевидцы сняли момент, когда в приземлившийся пассажирский самолет Airbus A380 компании Emirates Airlines чуть не ударила мощная молния.

По сообщениям очевидцев, разряд ушел в землю буквально в нескольких метрах от воздушного судна, которое только приземлилось в аэропорту.

Кстати, некоторые авиакомпании из-за грозы были вынуждены отменить в этот день рейсы из аэропорта Крайстчерч.

Отметим, что в середине ноября в Новую Зеландию и Австралию пришли сильные штормы, сопровождающиеся ливнями, ветрами и крупным градом.

Екатерина Гура

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