Молния едва не попала в пассажирский самолет в Новой Зеландии

20 ноября в аэропорту города Крайстчерч в Новой Зеландии чуть не произошла трагедия. Очевидцы сняли момент, когда в приземлившийся пассажирский самолет Airbus A380 компании Emirates Airlines чуть не ударила мощная молния.
По сообщениям очевидцев, разряд ушел в землю буквально в нескольких метрах от воздушного судна, которое только приземлилось в аэропорту.
Кстати, некоторые авиакомпании из-за грозы были вынуждены отменить в этот день рейсы из аэропорта Крайстчерч.
Отметим, что в середине ноября в Новую Зеландию и Австралию пришли сильные штормы, сопровождающиеся ливнями, ветрами и крупным градом.