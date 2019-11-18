Побережье Австралии засыпало гигантским градом (видео)
Огромные куски льда разбивали стекла и ранили людей.
Огромные куски льда разбивали стекла и ранили людей.
В середине ноября в Палмвью в пригороде Солнечного Побережья в австралийском Квинсленде прошла сильная гроза.
Небо затянуло черными тучами, которые принесли с собой не только мощный ливень, но и гигантский град. Куски льда размером с кулак произвели немало разрушений.
Град разбивал стекла домов и машин, ломал ветки деревьев и обрывал провода. Кроме того, несколько человек получили различные травмы.
Свидетели стихии снимали происходящее и затем публиковали в соцсетях.
Екатерина Гура