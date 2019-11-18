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15:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Побережье Австралии засыпало гигантским градом (видео)

Огромные куски льда разбивали стекла и ранили людей.

В середине ноября в Палмвью в пригороде Солнечного Побережья в австралийском Квинсленде прошла сильная гроза.

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Небо затянуло черными тучами, которые принесли с собой не только мощный ливень, но и гигантский град. Куски льда размером с кулак произвели немало разрушений.

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Град разбивал стекла домов и машин, ломал ветки деревьев и обрывал провода. Кроме того, несколько человек получили различные травмы.

Свидетели стихии снимали происходящее и затем публиковали в соцсетях.

Екатерина Гура

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