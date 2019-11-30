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18:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ураган «Дориан» перенес стадо коров на остров

Выжило всего несколько животных.

Коровы, исчезнувшие во время сентябрьского урагана «Дориан», были обнаружены пасущимися на одном из песчаных барьерных островов побережья Северной Каролины, сообщает ZME Science.

Мощный тропический циклон «Дориан» сформировался у восточного побережья США в начале сентября. Ему была присвоена максимальная, пятая категория. Скорость ветра во время урагана в некоторых случаях превышала 354 км в час. На 10 сентября ущерб от «Дориана» оценивался в 6,5 миллиардов долларов, погибло несколько десятков человек.

Стадо диких коров, исчезнувшее во время урагана, состояло примерно из 20 животных. Обычно они паслись на частной земле то одного, то другого фермера, передвигаясь вдоль береговой линии. Их посчитали погибшими.

Две недели назад сотрудники служб по охране природы заметили трех диких коров на Внешних отмелях. По-видимому, из всего стада выжили только они. По словам специалистов, во время шторма животные должны были проплыть около 8 км, чтобы добраться до суши.

Несколько дней назад коров переместили обратно на материк.

Анна Лысенко

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