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09:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Приметы на 1 декабря: о чем говорит погода в первый день зимы

В народе делали прогнозы на всю зиму.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 61% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2019

Считалось, каков первый день декабря, такова и зима. Метель в этот день — будет метель и на Масленицу. Если сильный ветер — зимой будет много метелей.

Делали прогнозы и на ближайшие дни. Если вокруг месяца замечали гало — ждали теплой погоды. А вот яркие блики вокруг ночного светила — к морозу.

О потеплении говорили появившиеся в доме комар или муха. Следили и за поведением птиц. Если вороны или воробьи садятся на дорогу и не спешат взлетать — потеплеет уже в ближайшее время.

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