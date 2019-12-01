Приметы на 1 декабря: о чем говорит погода в первый день зимы
В народе делали прогнозы на всю зиму.
В народе делали прогнозы на всю зиму.
Считалось, каков первый день декабря, такова и зима. Метель в этот день — будет метель и на Масленицу. Если сильный ветер — зимой будет много метелей.
Делали прогнозы и на ближайшие дни. Если вокруг месяца замечали гало — ждали теплой погоды. А вот яркие блики вокруг ночного светила — к морозу.
О потеплении говорили появившиеся в доме комар или муха. Следили и за поведением птиц. Если вороны или воробьи садятся на дорогу и не спешат взлетать — потеплеет уже в ближайшее время.